Programan cierre temporal del Paso Cristo Redentor por posible presencia de mosquito del dengue: conoce las fechas y horarios

Una contingencia sanitaria obligó a la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes a decretar el cierre temporal del Sistema Integrado Cristo Redentor. La medida se adoptó luego de que el Ministerio de Salud identificara en la zona un ejemplar adulto “altamente sospechoso” de ser un mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión de enfermedades como el dengue, el zika, la chikungunya y la fiebre amarilla.

La interrupción del tránsito responde a la necesidad de realizar aplicaciones químicas preventivas en las instalaciones. Según el cronograma oficial, la suspensión de flujo vehicular comenzará este jueves 19 de febrero de 2026 a partir de las 10:00 horas en los puntos de control de Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina), mientras que el túnel internacional cerrará definitivamente a las 12:00 horas.

Cronograma de reapertura y alcance de la alerta

De acuerdo con la planificación de las autoridades, se espera que el paso fronterizo retome sus operaciones normales el viernes 20 de febrero de 2026 a las 12:00 horas, una vez finalizados los protocolos de desinsectación. Esta acción se enmarca en la alerta sanitaria vigente desde 2023, la cual se extiende desde Arica hasta la región de Los Ríos debido a la presencia detectada del mosquito en diversas zonas del país.

Actualmente, el vector tiene presencia confirmada en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso y la Región Metropolitana. No obstante, las autoridades recalcaron que, hasta la fecha, no se han registrado casos de arbovirosis autóctonos en el territorio continental chileno, manteniéndose únicamente registros de casos importados desde el extranjero.

Vigilancia epidemiológica

Según lo informado por el Ministerio de Salud, el hallazgo del ejemplar en el complejo fronterizo activa de inmediato los protocolos de bioseguridad para evitar que el mosquito logre establecerse en la zona central. La vigilancia se ha intensificado en los puntos de entrada al país, considerando que este insecto es capaz de transportar patógenos de alta complejidad sanitaria.

La Delegación Presidencial hizo un llamado a los viajeros y empresas de transporte a programar sus trayectos considerando esta ventana de cierre de 26 horas, enfatizando que la prioridad de la medida es resguardar la salud pública ante una posible propagación del vector en una de las rutas más transitadas del continente.