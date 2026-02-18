El Presidente Gabriel Boric aterrizó este miércoles en Rapa Nui para realizar su primera visita oficial a la isla, en medio de un escenario político complejo y cuestionamientos desde autoridades locales.

El Mandatario llegó hasta el Aeropuerto Internacional Mataveri, donde fue recibido con un acto protocolar que incluyó un baile tradicional.

En la losa lo esperaban la alcaldesa Elizabeth Arévalo, la ministra de Obras Públicas Jessica López y el diputado Hotuiti Teao, entre otras autoridades.

Pese al recibimiento oficial, en las afueras del terminal aéreo un grupo de personas se manifestó de manera pacífica con pancartas y consignas, marcando el tono crítico que ha acompañado la visita.

Visita “tardía”

El viaje se concreta tras semanas de controversias, entre ellas la salida de la exembajadora Manahi Pakarati y el amplio rechazo ciudadano —cercano al 80%— a la propuesta del Ejecutivo para avanzar hacia un gobierno autónomo en la isla.

Además, la alcaldesa Arévalo había señalado previamente en Radio ADN que la llegada del Presidente era “tardía”, considerando que ocurre en la etapa final de su mandato.

Hasta ahora, el jefe de Estado no ha entregado declaraciones públicas, mientras continúa su agenda en el territorio insular.