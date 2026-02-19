;

Ministerio de Salud confirma cinco fallecidos y 2 heridos en riesgo vital tras explosión en Renca

El ministro (s) Bernardo Martorell informó que los pacientes internados en la Ex Posta Central se encuentran bajo ventilación mecánica debido a la gravedad de sus quemaduras.

Mario Vergara

02:23

El Ministerio de Salud actualizó la cifra de víctimas fatales tras la emergencia registrada en la comuna de Renca, confirmando el fallecimiento de cinco personas en el lugar del siniestro. La información fue entregada por el ministro de Salud subrogante, Bernardo Martorell, desde el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (Ex Posta Central), donde se encuentran los heridos de mayor gravedad.

Respecto a los sobrevivientes, la autoridad informó que existen dos pacientes internados en dicho recinto hospitalario en condición de riesgo vital. Ambos presentan quemaduras en un alto porcentaje de su superficie corporal, lo que obligó a su ingreso inmediato a una unidad de cuidados intensivos (UCI) tras ser atendidos en el servicio de urgencia.

De acuerdo con el reporte oficial de Salud, los afectados fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas preventivas con el fin de reducir los daños colaterales provocados por las quemaduras. “Están intubados y bajo ventilación mecánica; su situación está más estable, pero todavía con una gravedad importante", detalló Martorell al explicar la complejidad del cuadro clínico de los “grandes quemados”.

En relación con la identificación de las personas involucradas, el ministro (s) aclaró que todos los pacientes que se encuentran actualmente hospitalizados, tanto en el sistema público como en el privado, ya han sido identificados y sus familias contactadas. Esto descarta la existencia de heridos bajo atención médica cuya identidad sea desconocida hasta el momento.

Proceso de identificación de víctimas

Sobre los fallecidos, la autoridad sanitaria señaló que el proceso de identificación está en manos de las diligencias que debe realizar la Fiscalía. En ese sentido, se espera que en los próximos días se entregue información oficial a los familiares que aún buscan certezas sobre el paradero de sus parientes tras la tragedia.

Finalmente, el Gobierno enfatizó que se mantiene un monitoreo constante de la evolución de los heridos, mientras los equipos especializados trabajan en la contención de la emergencia y el apoyo a las familias afectadas por el fatal desenlace del suceso.

