“Enfrentarse a Chile, por condiciones, viajes y calendario, es de lo peor que te puede pasar”

El tenista español Jaume Munar anticipó la serie de Copa Davis entre Chile y España.

El tenista español, Jaume Munar, anticipó la serie de Copa Davis entre Chile y España, enfrentamiento que se llevará a cabo en nuestro país en septiembre de este año.

En diálogo con el medio Punto de Break, el hispano aseguró que el escenario será muy difícil para su equipo, por todo lo que implica jugar de visita frente al conjunto chileno.

"La realidad es que enfrentarse a Chile, por condiciones, viajes y situación en el calendario, es de lo peor que te puede pasar", señaló el deportista de 28 años.

En la misma línea, Munar reconoció que por ningún motivo quiere perderse la serie contra Chile. “Yo tengo claro que quiero estar, si el capitán lo considera oportuno. Creo que la Copa Davis te engrandece como deportista en muchos sentidos”, sostuvo.

“Obviamente, el calendario es largo, queda mucho y yo no sé lo que puede pasar de aquí a septiembre, pero por mi parte tengo claro que quiero jugar”, concluyó el europeo.

Jaume Munar, hoy 37 del mundo, ocupa la tercera mejor posición entre los tenistas españoles en el ranking ATP, solo por detrás de Alejandro Davidovich Fokina, situado en el puesto 15, y de Carlos Alcaraz, actual número 1 del planeta.

