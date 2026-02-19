“Modo Aula”: la campaña del Gobierno que explica la ley que limitará teléfonos en las salas de clases y que ya tiene fecha de inicio

El Gobierno lanzó la campaña “Modo Aula” de cara al inicio del año escolar, iniciativa que acompaña la modificación de la Ley N.° 21.801 y que regula el uso de celulares en establecimientos educacionales.

El objetivo es disminuir distracciones y resguardar los procesos de aprendizaje.

La norma comenzará a regir en marzo, aunque tendrá un periodo de transición hasta el 30 de junio, plazo en que los colegios deberán actualizar sus reglamentos internos.

Según explicó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, “hasta que eso no suceda la implementación de la ley está en transición”, por lo que las exigencias completas se aplicarán una vez finalizado ese proceso.

¿Cómo funciona la ley?

El proyecto prohíbe el uso de dispositivos móviles en educación parvularia y cursos primarios durante toda la jornada. En educación básica, sólo podrán utilizarse en excepciones definidas por la normativa y reguladas por cada establecimiento.

Mientras que en enseñanza media los colegios podrán fijar momentos o espacios específicos para su uso. La regla general rige para toda la comunidad educativa y contempla excepciones por motivos pedagógicos, de salud o necesidades educativas especiales.

Desde el Ministerio de Educación advirtieron que “el uso permanente de dispositivos móviles personales durante la jornada escolar puede afectar la atención, el bienestar socioemocional y las relaciones entre estudiantes”, por lo que la regulación busca “proteger el espacio educativo”.