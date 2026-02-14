Incendio en Limache y Concón consume al menos 140 hectáreas: esto es lo que se sabe del siniestro

Santiago

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres actualizó la Alerta Roja por incendio forestal que afecta a las comunas de Limache y Concón. Según antecedentes de la Corporación Nacional Forestal, el foco denominado “Forestal ACE”, localizado en Limache, ha arrasado preliminarmente con 140 hectáreas, se mantiene “en combate” y presenta un “avance rápido”.

En paralelo, en Concón permanece activo el incendio “Forestal ACE 2”, actualmente “bajo observación”, que ha afectado de manera preliminar 0,01 hectáreas, de acuerdo con los reportes oficiales.

Durante la noche, el combate aéreo fue suspendido por razones operativas y de seguridad, y se prevé que las aeronaves retomen funciones a primera hora de la mañana. Mientras tanto, brigadas terrestres continúan desplegadas en la zona para intentar contener el avance de las llamas en el límite comunal.

El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, informó que la emergencia ha derivado en la emisión de seis alertas SAE de evacuación, considerando la cercanía del fuego a sectores habitados. Por su parte, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, detalló que 50 personas han sido evacuadas, entre ellas dos personas postradas que fueron trasladadas bajo protocolos especiales.

Hasta el momento, las autoridades señalaron que no se registran viviendas dañadas y anunciaron que a las 10:00 horas se entregará un nuevo balance con información actualizada sobre la evolución del siniestro.