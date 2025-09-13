;

Municipalidad de Quilpué anuncia querella tras asesinato de perro comunitario

El can, conocido como “Negrito”, era cuidado por funcionarios del hospital local y murió baleado por un funcionario de la PDI que estaba de franco.

Municipalidad de Quilpué anuncia querella tras asesinato de perro comunitario

Un profundo rechazo generó en Quilpué el asesinato de “Negrito”, perro comunitario que por años fue cuidado en el Hospital de la comuna.

El hecho ocurrió la medianoche del viernes, cuando un funcionario de la Policía de Investigaciones, fuera de servicio, le disparó con un arma de fuego en la calle Samuel Valencia.

El delegado presidencial de Marga Marga, Fidel Cueto, confirmó la identidad del atacante y señaló que el caso está en manos del Ministerio Público. “No avalamos ninguna circunstancia de maltrato animal y confiamos en que la investigación permitirá determinar las responsabilidades con apego a la ley”, expresó.

La municipalidad, en tanto, anunció una querella por maltrato animal contra quienes resulten responsables. La alcaldesa Carolina Corti declaró que “los animales son parte de nuestras vidas y familia (…) recabaremos los antecedentes para presentar una querella y que de este modo sea sancionado debidamente el autor del terrible hecho”.

Según el municipio, las penas que arriesga el responsable van desde 541 días a 3 años de presidio, además de multa e inhabilidad perpetua para la tenencia de animales.

