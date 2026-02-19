Gaviota de Platino en Viña 2026: los únicos artistas de esta edición que podrían recibir el máximo galardón / Agencia Uno

Este domingo 22 de febrero se dará el inicio de la 65° edición del Festival de Viña del Mar, el cual es considerado el evento musical más importante del verano en nuestro país.

Durante los 65 años del evento, solamente cinco artistas han sido capaces de levantar el mayor reconocimiento del festival: la Gaviota de Platino.

Luis Miguel en 2012, Isabel Pantoja en 2017, Lucho Gatica de forma póstuma en 2019, Los Jaivas en 2023 y Myriam Hernández en 2025 han sido los únicos artistas en levantar el premio.

Ante ello, es que probablemente muchos se preguntarán si es que en la edición del Festival de Viña 2026 hay candidatos a llevarse la Gaviota de Platino en alguna de las noches de show.

¿Quiénes podrían recibirla?

El municipio de la Ciudad Jardín, a través del decreto 1530, establece que la Gaviota de Platino aparece cuando se quiere tributar una trayectoria de larga data y una conexión emocional construida durante años con el público, según consigna La Tercera.

En dicho documento, se indica que entre los criterios necesarios para otorgar el reconocimiento máximo, está:

El artista debe contar con al menos 30 años de carrera.

Vínculo recíproco entre el artista y el Festival.

De tal modo, si el público asistente solicita la entrega del premio, el municipio junto a la dirección del Festival de Viña evaluarían la entrega del galardón, detalló el medio antes citado.

En ese sentido, los únicos artistas que podrían cumplir con la trayectoria que se requiere para recibir la Gaviota de Platino en esta edición son: Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Juanes y Yandel.

Por otro lado, Mon Laferte asoma como una posible candidata en alzar el premio, considerando su profunda historia en la Quinta Vergara, aunque aún no posee 30 años de trayectoria.