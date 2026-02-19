Exfiscal del caso ProCultura denuncia “espionaje clandestino” tras su renuncia

El exfiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, rompió el silencio tras su salida del Ministerio Público y aseguró que su renuncia estuvo marcada por una serie de episodios que calificó como “espionaje clandestino” y hostigamiento laboral mientras lideraba el caso ProCultura.

La dimisión se produjo días después de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, presentada en el marco de la investigación. Sin embargo, Ríos sostuvo que su decisión responde principalmente a situaciones internas que, según afirmó, se arrastraban desde noviembre pasado.

En conversación con Tele13 Radio, el abogado señaló que tras 21 años en la institución “sentí que ya debía dar un paso al costado”, al no estar conforme con “actitudes relacionadas con mobbing y maltrato laboral” que, asegura, afectaron su desempeño.

El expersecutor describió un “patrón de persecución, aislamiento y hostigamiento” en su contra, además de “desautorización de decisiones, instrucciones contradictorias y un silencio jerárquico que nunca entendí”. Según relató, su relación con el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, cambió abruptamente: “De un día para otro dejó de comunicarse conmigo, ni por teléfono ni por WhatsApp”.

Uno de los puntos más delicados de su denuncia apunta a la existencia de informes paralelos sobre el caso ProCultura. Ríos afirmó que detectó que “muchas cosas que yo hablaba con mi equipo luego eran vertidas en correos institucionales”. Asimismo, sostuvo que supo por terceros que “se le había pedido bajo reserva a otra funcionaria que emitiera informes sobre el caso, a mis espaldas, sin informarme”.

Para el exfiscal, estos hechos constituyeron un “control clandestino” sobre su trabajo y el de su equipo. Hasta ahora, el Ministerio Público no ha emitido un pronunciamiento público detallado respecto de estas acusaciones.