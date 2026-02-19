Paro general en Argentina obliga a suspender todos los vuelos desde Santiago hacia ese país

El paro general que se desarrolla esta jornada en Argentina generó un impacto directo en la conectividad aérea entre Chile y el país trasandino.

Esto porque desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez confirmaron la suspensión total de los vuelos con destino a territorio argentino, afectando a cientos de pasajeros que tenían viajes programados durante esta jornada.

La medida responde a la paralización de actividades que se vive al otro lado de la cordillera, la cual involucra a distintos sectores estratégicos, entre ellos el transporte, lo que imposibilita la operación normal de vuelos comerciales en aeropuertos argentinos.

Como consecuencia, las aerolíneas que operan rutas entre Santiago y ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Mendoza debieron cancelar sus servicios.

Durante la mañana, usuarios reportaron retrasos, anulaciones y cambios de estado en sus vuelos, mientras personal aeroportuario reforzó los llamados a informarse antes de concurrir al terminal aéreo, con el fin de evitar aglomeraciones y traslados innecesarios.

Reprogramaciones y contacto con aerolíneas

Desde el aeropuerto y las compañías aéreas reiteraron que toda la información sobre reprogramaciones, cambios de fecha o eventuales devoluciones debe gestionarse directamente con cada aerolínea, ya sea a través de sus canales digitales oficiales o mediante sus respectivos call center.

Las autoridades aclararon que, por ahora, la suspensión se mantiene vigente mientras dure el paro general en Argentina, sin que exista un horario confirmado para la normalización de las operaciones aéreas.

En ese contexto, no se descarta que las cancelaciones se extiendan a vuelos programados para las próximas horas, dependiendo de la evolución de la movilización.