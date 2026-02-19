;

Nuevo intento de secuestro en Independencia: ciudadano colombiano logró resistirse, pero fue baleado

La víctima fue trasladada hasta el Hospital San José, donde permanece grave, pero fuera de riesgo vital, mientras Carabineros investiga el hecho.

Cristina Álvarez

Durante la tarde del pasado martes, se registró un intento de secuestro en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana, hecho que dejó a un ciudadano extranjero con una herida a bala.

De acuerdo con antecedentes recopilados por 24 Horas, el ataque ocurrió cerca de las 19:00 horas en la intersección de las calles Picarte con Aníbal Pinto, donde la víctima, un ciudadano colombiano, fue abordada por al menos cuatro sujetos. Los individuos lo golpearon, lo arrojaron al suelo y posteriormente intentaron subirlo por la fuerza a un vehículo.

En medio del forcejeo, el hombre logró resistirse, lo que impidió que los atacantes concretaran el secuestro. Sin embargo, antes de huir del lugar, uno de los sujetos efectuó un disparo que impactó a la víctima en una de sus piernas.

Tras el ataque, el hombre quedó tendido en la vía pública y fue auxiliado por testigos, siendo trasladado hasta el Hospital San José, donde permanece internado en estado grave, aunque fuera de riesgo vital, según información médica preliminar.

Desde Carabineros indicaron que, si bien no se presentó una denuncia formal por parte de la víctima o sus familiares, se dispuso una denuncia de oficio para dar inicio a las diligencias correspondientes.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público, que instruyó las pericias necesarias para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del hecho.

En tanto, personal policial continúa revisando registros de cámaras de seguridad del sector y recabando testimonios para avanzar en la indagatoria.

