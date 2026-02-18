;

El drama de Octavio Rivero: en la U de Chile no descartan que el delantero sea operado

Según información de ADN Deportes, los problemas físicos del atacante al menos le impedirán jugar ante Deportes Limache.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

El drama de Octavio Rivero: en la U de Chile no descartan que el delantero sea operado

El drama de Octavio Rivero: en la U de Chile no descartan que el delantero sea operado / Twitter @udechile

Universidad de Chile cambió a todos sus delanteros de cara a la temporada 2026, buscando una mejora en el rendimiento.

Una de aquellas incorporaciones fue Octavio Rivero, quien ha jugado ya en dos de los tres partidos del cuadro azul en el Campeonato Nacional 2025, sin anotar aún.

Sorprendió, de hecho, su inclusión en la citación para el juego ante Palestino, considerando la sinovitis que presenta en su rodilla.

Esta lesión es crónica y le genera molestias en el cartílago, por lo que permanentemente tiene que ir sacándose líquido de su rótula, proceso que, por ejemplo, le impidió jugar ante Huachipato.

Al recrudecer sus problemas físicos tras el juego con Palestino, Octavio Rivero entró en un nuevo proceso y, según información de ADN Deportes, no se descarta que pueda ser operado nuevamente, aunque aquella decisión tampoco está confirmada.

Lo cierto es que, al menos en el corto plazo, el cuerpo médico de la U de Chile busca evitar la intervención quirúrgica con tal que el atacante de 34 años no se pierda más partidos.

De todas formas, producto de la dolencia, todo indica que Octavio Rivero quedará al margen de la convocatoria para el duelo de este domingo, cuando reciban al puntero de la Liga de Primera, Deportes Limache.

