Di Mondo volvió a arremeter contra Mega y entregó nuevos antecedentes sobre lo que ocurrió tras recibir su diagnóstico de VIH cuando se preparaba para ingresar a un reality en Perú.

“Yo no entré a El Internado, yo entré al infierno de Mega”, afirmó en Ciudadano ADN, asegurando que lo vivido después del examen fue incluso más duro que la noticia médica.

El socialité relató que el 26 de septiembre, en una suite de hotel, el doctor de la producción le informó que el test había salido positivo. “Sentí que alguien me pegó una tremenda cachetada”, recordó. Sin embargo, sostiene que el impacto mayor vino después: su exclusión del programa y, según denuncia, la utilización de argumentos médicos erróneos para justificarla.

“Nos dicen que (en Perú) hay dos remedios que son malos, que producen cirrosis y sordera como efecto secundario y que, debido a la logística de los medicamentos, para poder importarlos, no era sostenible; entonces a él lo descalifican, pero eso no es real”, aseguró su abogado, Felipe Budinich. Una semana después, ya en Chile, Di Mondo obtuvo certificados médicos que acreditaban que podía trabajar sin inconvenientes.

Además, acusaron filtración del diagnóstico antes de que él lo hiciera público y cuestionaron el comunicado del canal. “Es completamente falso”, afirmó Budinich, agregando que cuentan con correos y documentos que respaldan su versión.

Di Mondo también denunció presiones para no dar su entrevista televisiva. “Un ejecutivo me llamó para hacer una tregua y que no hablara, a cambio de la gala”, sostuvo. Según él, decidió rechazar cualquier acuerdo: “Esto es una irresponsabilidad tremenda. No somos animales”.

El equipo legal confirmó que ya se presentó una demanda y advirtió que citarán a declarar a quienes consideren necesarios.