Chile arrasa en los Premios PLATINO XCARET 2026: “Baby Bandito II” y “La misteriosa mirada del flamenco” lideran candidaturas

Con 190 obras en competencia, el cine y las series chilenas destacan con múltiples nominaciones rumbo a la gala en México.

Nelson Quiroz

Chile pisa fuerte en la XIII edición de los Premios PLATINO XCARET 2026. La película La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes, y la serie Baby Bandito II encabezan las producciones nacionales que integran la lista de 20 candidaturas por categoría, paso previo a la definición de los finalistas.

El largometraje suma ocho candidaturas y es la cinta chilena con más opciones en el apartado cinematográfico. Entre ellas, figura como aspirante a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, además de postulaciones en dirección para Diego Céspedes y en guion.

En el plano actoral destacan Paula Dinamarca y Matías Catalán en interpretaciones protagónicas, junto a Marcela Salinas y Pedro Muñoz en categorías de reparto.

Sin embargo, la serie Baby Bandito II supera esa cifra con 12 candidaturas en el ámbito televisivo. Compite como Mejor Miniserie o Teleserie, y posiciona a Amparo Noguera, Nicolás Contreras y Marcelo Alonso entre los nombres que aspiran a una nominación final. A ellos se suman Mariana Loyola y otros integrantes del elenco en categorías interpretativas y técnicas.

También figura la serie Sin frenos, con postulaciones en actuación para Javiera Contador, Felipe Londoño, Luz Valdivieso y Rodrigo Bastidas, además de menciones en áreas como dirección de arte, fotografía y vestuario.

En total, 190 producciones iberoamericanas fueron seleccionadas en esta etapa. La ceremonia de premiación se realizará el 9 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, México.

La presencia chilena también se extiende a categorías técnicas y documentales, con títulos como Al sur del invierno está la nieve y Denominación de origen. En las próximas semanas se anunciarán los finalistas que competirán por las estatuillas en una gala que reúne a lo más destacado del audiovisual iberoamericano.

