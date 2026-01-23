Posible presencia de cocaína en Fiscalía Centro Norte: OS7 investiga hallazgo de sustancia en uno de los baños

Personal del OS7 de Carabineros de Chile inició una investigación tras el hallazgo de una pequeña bolsa con aparentes restos de cocaína al interior de un baño de la Fiscalía Centro Norte, ubicada en el piso 10 del edificio institucional.

Según confirmaron desde la Fiscalía Centro Norte, se trató de una bolsa de tamaño reducido, que correspondería a consumo individual y que contenía solo restos de la sustancia , sin posibilidad de ser sometida a análisis de laboratorio.

El hallazgo se produjo el día miércoles en un baño de uso general y fue informado de inmediato a la Fiscalía Nacional, como aseguraron desde el ente persecutor.