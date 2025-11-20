¿Adiós ESPN en Disney+? El cambio que tomará por sorpresa a miles de suscriptores en Chile
La plataforma confirmó un drástico cambio que dejará fuera a quienes no paguen el plan Premium para ver deportes en vivo.
¡Se confirmó! Tras varios dichos en redes sociales, en las últimas horas Disney+ encendió las alertas entre sus suscriptores en Chile y el resto de Latinoamérica.
La compañía confirmó que, a partir de diciembre, habrá cambios en la forma en que los usuarios podrán acceder a cierto tipo de contenido, una decisión que impactará especialmente a quienes consumen transmisiones deportivas en vivo.
Si bien la plataforma ya había adelantado que preparaba ajustes internos para mejorar la experiencia del usuario, la noticia generó inquietud inmediata en redes sociales, donde muchos comenzaron a preguntarse cómo se verían afectados los distintos planes disponibles en la región.
¿Cuáles son los cambios de Disney+?
En concreto, Disney + confirmó que a partir del 11 de diciembre: los canales lineales de deportes ESPN e ESPN3 ya no estarán incluidos en Disney+ Estándar con anuncios ni en Disney+ Estándar.
En esa línea, según lo insidiado por la empresa de streaming, “estos planes podrían seguir incluyendo otros contenidos deportivos”.
Lo anterior implica que quienes usaban esas señales para seguir partidos, campeonatos y programación especializada deberán tomar una decisión.
En adelante, todo el contenido deportivo en vivo —incluyendo ESPN, ESPN2, ESPN3 y ESPN4— quedará exclusivamente en el plan Premium de Disney+. Es decir, solo quienes cuenten con esa suscripción podrán acceder a la oferta completa de deportes.
