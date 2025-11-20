¿Adiós ESPN en Disney+? El cambio que tomará por sorpresa a miles de suscriptores en Chile

¡Se confirmó! Tras varios dichos en redes sociales, en las últimas horas Disney+ encendió las alertas entre sus suscriptores en Chile y el resto de Latinoamérica.

La compañía confirmó que, a partir de diciembre, habrá cambios en la forma en que los usuarios podrán acceder a cierto tipo de contenido, una decisión que impactará especialmente a quienes consumen transmisiones deportivas en vivo.

Getty Images / Chesnot Ampliar

Si bien la plataforma ya había adelantado que preparaba ajustes internos para mejorar la experiencia del usuario, la noticia generó inquietud inmediata en redes sociales, donde muchos comenzaron a preguntarse cómo se verían afectados los distintos planes disponibles en la región.

¿Cuáles son los cambios de Disney+?

En concreto, Disney + confirmó que a partir del 11 de diciembre: los canales lineales de deportes ESPN e ESPN3 ya no estarán incluidos en Disney+ Estándar con anuncios ni en Disney+ Estándar.

En esa línea, según lo insidiado por la empresa de streaming, “estos planes podrían seguir incluyendo otros contenidos deportivos”.

Lo anterior implica que quienes usaban esas señales para seguir partidos, campeonatos y programación especializada deberán tomar una decisión.

En adelante, todo el contenido deportivo en vivo —incluyendo ESPN, ESPN2, ESPN3 y ESPN4— quedará exclusivamente en el plan Premium de Disney+. Es decir, solo quienes cuenten con esa suscripción podrán acceder a la oferta completa de deportes.