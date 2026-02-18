Bad Bunny protagonizará película dirigida por Residente y producida por Edward Norton
La cinta también contará con la producción de Alejandro González Iñárritu, el afamado director mexicano ganador del Oscar.
Bad Bunny será el protagonista del primer largometraje dirigido por René Pérez, conocido artísticamente como Residente. La película, titulada Porto Rico, también contará con la participación de Javier Bardem, Edward Norton y Viggo Mortensen, y se describe como un “wéstern caribeño épico y drama histórico” inspirado en hechos reales.
El guion fue escrito por Pérez junto a Alexander Dinelaris, ganador del Oscar. El proyecto es coproducido por el aclamado director Alejandro González Iñárritu (Amores perros, Birdman) y Live Nation Studios. Norton actuará y participará como productor.
La historia se centrará en la isla natal de ambos artistas y abordará su situación histórica y política, incluyendo la época en que Estados Unidos la denominó “Porto Rico” debido a la dificultad de pronunciar su nombre. Residente señaló que el filme busca mostrar “la verdadera historia de Puerto Rico” con honestidad y fuerza narrativa.
Tanto Bad Bunny como Residente ya han colaborado en música y activismo, incluyendo las protestas de 2019 que llevaron a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Sin embargo, esta será su primera participación conjunta en un proyecto cinematográfico de gran escala, con roles protagónicos.
Como antecedente, Bad Bunny ha participado en películas y series como Fast & Furious 9, Bullet Train y Cassandro, mientras que Residente ha dirigido y protagonizado videoclips, trabajado en televisión y cine, y fundado su propio estudio creativo, 1868 Studios, junto a Sony Music.
