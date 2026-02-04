;

No es la RM y dobla al país con el internet más rápido del mundo: esta es la región de Chile que lidera en velocidad

De acuerdo a una medición, en la zona el promedio de velocidad de bajada es de 776,5 Mbps.

Sebastián Escares

Getty Images

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) dio a conocer la velocidad de internet fija, obtenidas por el Organismo Técnico Independiente (OTI) tras mediciones en todo Chile.

En el informe se indica que durante el mes de enero de este 2026 se registraron 752.626 mediciones realizadas por usuarios en distintas zonas del país.

Para sorpresa de muchos, los resultados arrojaron que la región con el internet más rápido de Chile no es la región Metropolitana, sino que es la región de Los Lagos.

En el documento se detalla que en la región de Los Lagos existe el promedio de velocidad de bajada más alto del país con 776,5 Mbps.

Los Lagos, la región con el internet más rápido del país

La región de Los Lagos es seguida por la región de Ñuble con 770,7 Mbps en promedio de velocidad de bajada. En tanto, el podio lo cierra la región del Biobío con 765,2 Mbps.

Bastante más abajo se encuentra la región Metropolitana, en donde la velocidad de bajada es de 749,1 Mbps.

Otro dato que llama la atención, es que la velocidad del internet fijo de la región de Los Lagos es incluso más rápido que el promedio de la banda ancha fija más rápida en el mundo (Singapur).

En el país del sudeste asiático la velocidad en promedio del internet fijo es de 410.06, según Speedtest Global Index.

