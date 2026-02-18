;

“Una malintencionada interpretación”: Dino Gordillo rompe el silencio tras ser acusado de besar a menor de edad durante show

El municipio de Villa Alegre interpuso una denuncia ante Carabineros, la cual fue derivada al Ministerio Público.

Sebastián Escares

Municipalidad de Villa Alegre

Municipalidad de Villa Alegre

Dino Gordillo ha estado en el centro de la polémica, luego de que se dieron a conocer las acusaciones en su contra por haber besado a una menor de edad en la boca en pleno escenario, cuando se presentó en la Fiesta de la Naranja, en Villa Alegre, en la región del Maule.

De hecho, la municipalidad de la comuna maulina interpuso una denuncia en contra del humorista. “Ya ha sido interpuesta una denuncia formal ante Carabineros de Chile, la cual ya ha sido debidamente derivada al Ministerio Público”, señalaron en un comunicado.

Ante ello, es que el propio Dino Gordillo decidió romper el silencio y se refirió a los hechos que ocurrieron sobre el escenario.

Las declaraciones de Dino Gordillo

En su comunicado, el humorista manifestó que “ante todo, rechazo categóricamente que haya existido una conducta inapropiada hacia una menor de edad. La interacción que se produjo sobre el escenario ocurrió en un contexto público y frente a miles de personas. De hecho, consistió en un saludo, sin connotación ni intención alguna”.

Me parece especialmente irresponsable que se instalen públicamente imputaciones de esta naturaleza sin contar con la totalidad de los antecedentes objetivos disponibles”, agregó.

En esa misma línea, mencionó que “manifiesto desde ya mi total disposición a colaborar con las autoridades en todo lo que sea requerido, a fin de que se esclarezcan adecuadamente los hechos”.

“Durante más de 30 años de trayectoria artística, me he presentado en innumerables escenarios a lo largo del país, sin haber enfrentado jamás una acusación de esta índole. Mi historia profesional, personal y familiar da cuenta de una malintencionada interpretación de los hechos”, cerró Dino Gordillo.

