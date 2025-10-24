;

FOTOS. “Amor único y verdadero”: exchica reality sorprende al anunciar que contraerá matrimonio

Los novios compartieron emotivas imágenes de cómo fue la entrega del anillo de compromiso.

Alejandro Basulto

La cantante y exfigura de realities Romina Martin, recordada por su participación en Protagonistas de la Música, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casará con Francisco Contardo, su pareja y padre de su hija Mía, de seis años.

A través de redes sociales, la exparticipante de Pelotón compartió una fotografía mostrando su anillo de compromiso, acompañada de un mensaje lleno de emoción: “Y dije, ¡sí!”.

Junto a la imagen, escribió: “Cuando la mano que sostienes es la que sostiene tu corazón. Cuando la persona a cuyos ojos miras da inicio a tus esperanzas y sueños. Cuando la persona en la que piensas primero y último es la que te abraza fuerte. Y las cosas que planean juntos hacen que el mundo entero parezca perfecto”.

En la misma publicación, agregó: “Cuando la persona en la que crees, pone su fe y confianza en ti, has encontrado el amor único y verdadero, que compartirás durante toda tu vida”.

¿Qué fue de Romina Martin tras su paso en la televisión?

Romina, quien actualmente tiene 40 años, ha mantenido una carrera versátil desde su paso por televisión. Tras hacerse conocida en la pantalla chica, desarrolló su trayectoria artística con giras internacionales, participaciones en festivales y colaboraciones musicales, como el tema Touch and Go junto a DJ Méndez.

Además de su faceta artística, la exchica reality se formó como diseñadora de vestuario y hoy se desempeña como gerente comercial en Quality Group, empresa dedicada a la consultoría y soporte empresarial.

En paralelo, integra la banda 198x, donde comparte escenario con el exintegrante de Aleste, Alfredo Alonso, interpretando clásicos de los años ochenta.

