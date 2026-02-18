FOTOS Y VIDEO. Sujetos ingresaron de madrugada y destruyeron remodelaciones en Liceo Andrés Bello de La Florida a semanas del inicio de clases
La Corporación Municipal evalúa daños y llama a denunciar al 1416 mientras se ejecutan reparaciones contrarreloj para asegurar el retorno escolar el 4 de marzo.
Desconocidos ingresaron durante la madrugada de este 17 de febrero al Liceo Andrés Bello, en la comuna de La Florida, y destruyeron completamente los baños del establecimiento, a pocas semanas del inicio del año escolar fijado para el 4 de marzo.
El hecho ocurrió en medio de los trabajos de mejoramiento que la Corporación Municipal ejecuta en los recintos educacionales de la comuna.
Los antisociales dañaron todos los lavamanos y arrancaron los retretes, dejándolos esparcidos en el piso e inutilizando los servicios higiénicos.
El secretario general de la Corporación Municipal, Cristóbal Muñoz, recorrió el lugar y condenó lo ocurrido.
“Nos parece aberrante”
“Nos parece aberrante que delincuentes ingresen a este colegio y, ad portas de comenzar el nuevo año escolar, vandalicen estos espacios que son ocupados todos los días por nuestros niños y niñas”, afirmó.
Asimismo, llamó a denunciar hechos sospechosos: “Si es que ven situaciones sospechosas, favor llamar al 1416, para denunciar y así poder prevenir situaciones como estas”, señaló.
Las reparaciones deberán ejecutarse en un plazo acotado para asegurar que el establecimiento esté operativo al regreso de los estudiantes.
