FOTOS Y VIDEO. Sujetos ingresaron de madrugada y destruyeron remodelaciones en Liceo Andrés Bello de La Florida a semanas del inicio de clases

La Corporación Municipal evalúa daños y llama a denunciar al 1416 mientras se ejecutan reparaciones contrarreloj para asegurar el retorno escolar el 4 de marzo.

Martín Neut

Destrozos en Liceo Andrés Bello de La Florida

Destrozos en Liceo Andrés Bello de La Florida

Desconocidos ingresaron durante la madrugada de este 17 de febrero al Liceo Andrés Bello, en la comuna de La Florida, y destruyeron completamente los baños del establecimiento, a pocas semanas del inicio del año escolar fijado para el 4 de marzo.

El hecho ocurrió en medio de los trabajos de mejoramiento que la Corporación Municipal ejecuta en los recintos educacionales de la comuna.

Los antisociales dañaron todos los lavamanos y arrancaron los retretes, dejándolos esparcidos en el piso e inutilizando los servicios higiénicos.

El secretario general de la Corporación Municipal, Cristóbal Muñoz, recorrió el lugar y condenó lo ocurrido.

Destrozos en Liceo Andrés Bello de La Florida

“Nos parece aberrante”

“Nos parece aberrante que delincuentes ingresen a este colegio y, ad portas de comenzar el nuevo año escolar, vandalicen estos espacios que son ocupados todos los días por nuestros niños y niñas”, afirmó.

Destrozos en Liceo Andrés Bello de La Florida

Asimismo, llamó a denunciar hechos sospechosos: “Si es que ven situaciones sospechosas, favor llamar al 1416, para denunciar y así poder prevenir situaciones como estas”, señaló.

Las reparaciones deberán ejecutarse en un plazo acotado para asegurar que el establecimiento esté operativo al regreso de los estudiantes.

