Destrozos en Liceo Andrés Bello de La Florida

Desconocidos ingresaron durante la madrugada de este 17 de febrero al Liceo Andrés Bello, en la comuna de La Florida, y destruyeron completamente los baños del establecimiento, a pocas semanas del inicio del año escolar fijado para el 4 de marzo.

El hecho ocurrió en medio de los trabajos de mejoramiento que la Corporación Municipal ejecuta en los recintos educacionales de la comuna.

Los antisociales dañaron todos los lavamanos y arrancaron los retretes, dejándolos esparcidos en el piso e inutilizando los servicios higiénicos.

El secretario general de la Corporación Municipal, Cristóbal Muñoz, recorrió el lugar y condenó lo ocurrido.

“Nos parece aberrante que delincuentes ingresen a este colegio y, ad portas de comenzar el nuevo año escolar, vandalicen estos espacios que son ocupados todos los días por nuestros niños y niñas”, afirmó.

Asimismo, llamó a denunciar hechos sospechosos: “Si es que ven situaciones sospechosas, favor llamar al 1416, para denunciar y así poder prevenir situaciones como estas”, señaló.

Las reparaciones deberán ejecutarse en un plazo acotado para asegurar que el establecimiento esté operativo al regreso de los estudiantes.