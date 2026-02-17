;

Alcaldesa de Rapa Nui califica de “tardía” la gira de Boric: “Es para cumplir a última hora”

La jefa comunal adelantó que espera que el próximo gobierno visite el territorio y atienda sus demandas históricas.

Javiera Rivera

Alcaldesa de Rapa Nui califica de “tardía” la gira de Boric: “Es para dar un cumplimiento de última hora”

Alcaldesa de Rapa Nui califica de “tardía” la gira de Boric: “Es para dar un cumplimiento de última hora”

A pocas semanas del cambio de mando, la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati (Ind.), cuestionó la visita que realizará el Presidente Gabriel Boric entre el 18 y el 20 de febrero, asegurando que llega “un poco tardía”.

El viaje se concretará a menos de un mes de que el Mandatario deje La Moneda, el próximo 11 de marzo, cuando asumirá José Antonio Kast.

En ese contexto, Arévalo sostuvo que durante su gestión solicitó en reiteradas ocasiones una visita presidencial y audiencias para exponer las necesidades del territorio insular, sin éxito.

Revisa también

ADN

“Por cumplir, viene ahora”

“Uno en reiteradas veces ha dicho que es uno de los presidentes que nunca ha venido a la isla. Entonces siento que, por cumplir, viene ahora”, afirmó la jefa comunal a La Tercera.

La alcaldesa también contrastó la situación con administraciones anteriores, señalando que otros presidentes visitaron la isla durante los primeros años de gobierno.

Además, criticó que el énfasis del Ejecutivo en descentralización y pueblos originarios “fue meramente un discurso”, según la percepción —dijo— mayoritaria en la comunidad.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad