Alcaldesa de Rapa Nui califica de “tardía” la gira de Boric: “Es para cumplir a última hora”

Alcaldesa de Rapa Nui califica de “tardía” la gira de Boric: “Es para dar un cumplimiento de última hora”

A pocas semanas del cambio de mando, la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati (Ind.), cuestionó la visita que realizará el Presidente Gabriel Boric entre el 18 y el 20 de febrero, asegurando que llega “un poco tardía”.

El viaje se concretará a menos de un mes de que el Mandatario deje La Moneda, el próximo 11 de marzo, cuando asumirá José Antonio Kast.

En ese contexto, Arévalo sostuvo que durante su gestión solicitó en reiteradas ocasiones una visita presidencial y audiencias para exponer las necesidades del territorio insular, sin éxito.

“Por cumplir, viene ahora”

“Uno en reiteradas veces ha dicho que es uno de los presidentes que nunca ha venido a la isla. Entonces siento que, por cumplir, viene ahora”, afirmó la jefa comunal a La Tercera.

La alcaldesa también contrastó la situación con administraciones anteriores, señalando que otros presidentes visitaron la isla durante los primeros años de gobierno.

Además, criticó que el énfasis del Ejecutivo en descentralización y pueblos originarios “fue meramente un discurso”, según la percepción —dijo— mayoritaria en la comunidad.