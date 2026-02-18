;

Paro de microbuses golpea a la región de Valparaíso: acusan deuda por subsidios

Gremios acusan pagos pendientes del Estado y advierten que la paralización podría extenderse si no hay acuerdo hoy.

Juan Castillo

Gonzalo Pérez

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

La advertencia se cumplió. Desde primeras horas de este martes, una paralización casi total de la locomoción colectiva afecta a amplios sectores de la Región de Valparaíso, especialmente en Quilpué y Villa Alemana, con impacto directo en los recorridos que conectan con Viña del Mar y Valparaíso.

Según información recopilada por Radio ADN, 17 servicios de microbuses dejaron de operar, generando aglomeraciones de pasajeros en paraderos y puntos estratégicos de la zona.

El paro responde, de acuerdo con los gremios del transporte, a deudas pendientes por concepto de subsidios al transporte público, que aseguran no han sido canceladas oportunamente por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

La situación provocó una alta congestión de personas que buscan alternativas para trasladarse, mientras algunos recorridos aislados funcionan de manera parcial.

Durante la mañana también se reportaron apedreamientos a vehículos en las salidas de algunos terminales, hechos que están siendo monitoreados por las autoridades.

Pese a la magnitud del paro en buses, el servicio de Metro Valparaíso opera con normalidad, absorbiendo parte importante de la demanda y registrando una alta afluencia de pasajeros.

Reunión clave al mediodía y advertencia de extensión del paro

De acuerdo con lo informado, a las 12:00 horas está programada una reunión entre representantes de los gremios de la locomoción colectiva y autoridades regionales del Ministerio de Transportes.

Esta instancia será clave para definir el futuro del conflicto. Desde el sector transportista señalan que, de no alcanzarse un acuerdo concreto, la movilización podría extenderse por varios días.

Dirigentes del gremio han sido enfáticos en que la paralización, en principio, se mantendría hasta las 14:00 horas, plazo que dependerá directamente del resultado de la cita con el Ejecutivo.

