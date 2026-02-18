Víctor Rivero, DT de Deportes Limache, abordó los desafíos que conlleva jugar de local en la cancha sintética del Estadio Lucio Fariña de Quillota, donde el cuadro limachino ha sabido sacar buenos resultados.

“Nosotros jugamos en la peor cancha de Chile y nos hacemos fuertes ahí, pero hay que saber cómo trabajar ahí para que los jugadores no se te lesionen y para mantener la intensidad que buscamos en una cancha como esta”, señaló el entrenador en diálogo con ESPN.

“Como cuerpo técnico tenemos un desafío ahí, para competir desde lo físico cuando juegas fines de semana y a mitad de semana, con todo lo que conllevan los viajes”, agregó Rivero.

Además, el técnico de los “tomateros” anticipó el duelo de este fin de semana contra la U. de Chile. “Hoy se está hablando de que la presión la tiene Limache que va puntero, de que Limache se va a caer, pero nosotros no tenemos por qué tener esa presión. En el escenario futbolístico, nos hacemos más fuertes”, sostuvo.

“¿Quiénes son los que tienen que arriesgar? ¿Quiénes tienen la obligación? Ese escenario le favorece a Limache por su forma de jugar", concluyó.