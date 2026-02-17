;

VIDEO. Mbappé carga contra el argentino acusado de racismo contra Vinicius: “Le dijo ‘mono’, no merece jugar la Champions”

El delantero francés salió en defensa de su compañero, señalando de manera directa a Gianluca Prestianni por lo ocurrido.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Soccrates Images

El triunfo de Real Madrid ante Benfica estuvo marcado por el supuesto acto racista de Gianluca Prestianni contra Vinicius Junior, lo cual está dando la vuelta al mundo.

Luego de que el brasileño marcó el único gol del partido, cuando ya se disponían para el saque desde el medio, el joven argentino se tapó la boca con su camiseta y le dijo algo al jugador “merengue”, quien de inmediato reaccionó y lo acusó ante el árbitro del encuentro.

Vinicius asegura que le dijo “mono”. Sin embargo, en las cámaras esto no se puede apreciar, pero Kylian Mbappé, testigo cercano de la situación, respalda la palabra de su compañero.

Revisa también:

ADN

“El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, empezó a hablar. No se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después se metió su camiseta aquí y dijo que Vini es un mono, cinco veces. Yo lo escuché, y hay jugadores de Benfica que lo han escuchado también”, dijo el astro francés en zona mixta tras el choque.

Este jugador, para mí, no merece jugar más la Champions. Es una cosa maravillosa jugarla. Tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes, porque si dejamos pasar este tipo de cosas, yo pienso que todos los valores del fútbol no valen para nada. Hay que hacer algo”, cerró el ex Paris Saint Germain.

Más tarde, Kylian Mbappé volvió a posicionarse del lado de su compañero, publicando un texto en X (antes Twitter) en el que señaló: “Baila, Vini, y por favor nunca pares. Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no”, acompañado de un emoji de puño cerrado, gesto claro de protesta en apoyo a Vinicius Junior.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad