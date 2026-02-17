El triunfo de Real Madrid ante Benfica estuvo marcado por el supuesto acto racista de Gianluca Prestianni contra Vinicius Junior, lo cual está dando la vuelta al mundo.

Luego de que el brasileño marcó el único gol del partido, cuando ya se disponían para el saque desde el medio, el joven argentino se tapó la boca con su camiseta y le dijo algo al jugador “merengue”, quien de inmediato reaccionó y lo acusó ante el árbitro del encuentro.

Vinicius asegura que le dijo “mono”. Sin embargo, en las cámaras esto no se puede apreciar, pero Kylian Mbappé, testigo cercano de la situación, respalda la palabra de su compañero.

“El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, empezó a hablar. No se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después se metió su camiseta aquí y dijo que Vini es un mono, cinco veces. Yo lo escuché, y hay jugadores de Benfica que lo han escuchado también”, dijo el astro francés en zona mixta tras el choque.

“Este jugador, para mí, no merece jugar más la Champions. Es una cosa maravillosa jugarla. Tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes, porque si dejamos pasar este tipo de cosas, yo pienso que todos los valores del fútbol no valen para nada. Hay que hacer algo”, cerró el ex Paris Saint Germain.

Más tarde, Kylian Mbappé volvió a posicionarse del lado de su compañero, publicando un texto en X (antes Twitter) en el que señaló: “Baila, Vini, y por favor nunca pares. Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no”, acompañado de un emoji de puño cerrado, gesto claro de protesta en apoyo a Vinicius Junior.

Mbappé habla muy clarito para que le entienda todo el mundo. El balón está ahora en el tejado de la UEFA y espero que lo rematen con la potencia que merece la ocasión.pic.twitter.com/TBVrSKMFAd — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 18, 2026