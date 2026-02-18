Ministra Vallejo defiende gestión fiscal del Gobierno y aborda eventual AC contra Grau

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la eventual acusación constitucional que evalúa la oposición contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, debido al déficit fiscal, la que, de concretarse, sería la décima de este tipo durante la actual administración.

La vocera recalcó que los parlamentarios están en su derecho de impulsar este mecanismo, aunque advirtió que otra cosa muy distinta es que exista fundamento suficiente para que prospere.

“Están en su legítimo derecho los parlamentarios, dentro del marco de sus facultades y atribuciones constitucionales, de presentar acusaciones de este tipo, pero otra cosa es que tenga mérito”, sostuvo la ministra, llamando a conocer primero el contenido del eventual libelo antes de adelantar juicios políticos.

Vallejo también abordó el debate sobre la situación fiscal del país, enfatizando que el problema actual no radica en un aumento del gasto público. A su juicio, el escenario responde a un déficit estructural asociado a ingresos menores a los proyectados.

“Cuando estamos frente a un déficit estructural, el problema no es el gasto; muy por el contrario, la contención del gasto ha sido característica de este gobierno”, afirmó.

Recaudación, grandes contribuyentes y proyecciones

En ese contexto, la ministra planteó que el foco debe estar puesto en la recaudación tributaria y en el comportamiento de los grandes contribuyentes. “Quizá el foco está en analizar el por qué estos 11 grandes contribuyentes o estas grandes empresas que deberían tributar al Estado no lo están haciendo según las proyecciones y según lo esperado para un país que está creciendo”, sostuvo.

Asimismo, Vallejo llamó a revisar el modelo de cálculo utilizado para estimar los ingresos fiscales. “Hay una metodología, un modelo de proyección que hay que actualizar, porque el que siempre se ocupó ya no está atendiendo a la realidad del sistema tributario”, explicó, agregando que las estimaciones actuales estarían muy por debajo de lo esperable incluso considerando el crecimiento del PIB.

Pese a este escenario, la vocera destacó lo que calificó como una gestión fiscal responsable del Ejecutivo. “Este gobierno va a dejar uno de los crecimientos de deuda más bajos de los últimos casi 20 años”, subrayó, detallando que ello permitirá al próximo gobierno ahorrar cerca de mil millones de dólares anuales en el pago de intereses. “Eso tiene un efecto concreto y positivo para el futuro”, añadió.

Finalmente, Vallejo insistió en que es legítimo debatir sobre la menor recaudación, pero llamó a no desconocer los resultados en materia de deuda pública. “Hoy tenemos una deuda acumulada menor que el promedio de los países OCDE”, concluyó.

¿Crees que el debate sobre la recaudación y las proyecciones fiscales justifica una nueva acusación constitucional o debería abordarse por otra vía política?