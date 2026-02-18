;

Tras anunciar su cierre definitivo: conocida tienda de ropa inicia liquidación total de su local

“Hoy nos toca adaptarnos a esta nueva realidad”, comunicaron desde la empresa.

Sebastián Escares

Tras anunciar su cierre definitivo: conocida tienda de ropa inicia liquidación total de su local

Tras anunciar su cierre definitivo: conocida tienda de ropa inicia liquidación total de su local / Getty Images

Una reconocida tienda de vestuario ubicada en el sur de Chile anunció su cierre definitivo, por lo que comenzó con la liquidación total del local.

Se trata de Río Boutique, firma cuya casa matriz se ubica en Manuel Montt 788, en pleno centro de la ciudad de Temuco, en la región de La Araucanía.

La noticia fue dada a conocer por medio de las redes sociales de la propia firma. Respecto al motivo que los llevó al cierre del local, la tienda explicó que “Temuco está cambiando y el comercio local también”.

Revisa también:

ADN

“En los últimos meses hemos visto cerrar grandes tiendas a nivel país, y hoy nos toca adaptarnos a esta nueva realidad”, agregaron desde la empresa.

Río Boutique anuncia liquidación total del local

Mediante el anuncio, la empresa también mencionó que “Río Boutique cierra su local de Manuel Montt 788, en pleno centro de Temuco. Termina una era, pero se abre una gran oportunidad para quienes aman las ofertas”.

Según lo publicado por la tienda, entre los productos que se liquidarán hay pantalones, poleras, polerones y diversas prendas de vestuario. Además, los clientes pueden pagar en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

El horario de atención de la tienda de lunes a viernes es de entre las 10:00 horas y las 19:30 horas. En tanto, los días sábados funciona desde las 10:00 horas hasta las 18:30 horas.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad