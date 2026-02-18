Tras anunciar su cierre definitivo: conocida tienda de ropa inicia liquidación total de su local / Getty Images

Una reconocida tienda de vestuario ubicada en el sur de Chile anunció su cierre definitivo, por lo que comenzó con la liquidación total del local.

Se trata de Río Boutique, firma cuya casa matriz se ubica en Manuel Montt 788, en pleno centro de la ciudad de Temuco, en la región de La Araucanía.

La noticia fue dada a conocer por medio de las redes sociales de la propia firma. Respecto al motivo que los llevó al cierre del local, la tienda explicó que “Temuco está cambiando y el comercio local también”.

“En los últimos meses hemos visto cerrar grandes tiendas a nivel país, y hoy nos toca adaptarnos a esta nueva realidad”, agregaron desde la empresa.

Río Boutique anuncia liquidación total del local

Mediante el anuncio, la empresa también mencionó que “Río Boutique cierra su local de Manuel Montt 788, en pleno centro de Temuco. Termina una era, pero se abre una gran oportunidad para quienes aman las ofertas”.

Según lo publicado por la tienda, entre los productos que se liquidarán hay pantalones, poleras, polerones y diversas prendas de vestuario. Además, los clientes pueden pagar en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

El horario de atención de la tienda de lunes a viernes es de entre las 10:00 horas y las 19:30 horas. En tanto, los días sábados funciona desde las 10:00 horas hasta las 18:30 horas.