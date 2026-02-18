;

¿Autoayuda o autoengaño? Repetir afirmaciones positivas tiene letra chica, según expertos

Una revisión de 67 estudios analizó el impacto de las afirmaciones positivas y reveló su conclusión.

Javiera Rivera

¿Autoayuda o autoengaño? Repetir afirmaciones positivas tiene letra chica, según expertos

¿Autoayuda o autoengaño? Repetir afirmaciones positivas tiene letra chica, según expertos / Klaus Vedfelt

Frases como “soy suficiente” o “elijo ser feliz” se han convertido en parte habitual del contenido en redes sociales y del discurso de la autoayuda.

La promesa es clara: repetir afirmaciones positivas puede mejorar la autoestima, el ánimo e incluso la salud mental. Sin embargo, la evidencia científica muestra un panorama más matizado.

La teoría de la autoafirmación, desarrollada por el psicólogo Claude Steele a fines de los años 80, plantea que las personas buscan mantener una imagen de sí mismas como valiosas y competentes.

Ante situaciones que amenazan esa percepción —como fracasos o pérdidas—, repetir mensajes positivos podría ayudar a proteger la autoestima.

Una revisión publicada en 2025 que analizó 67 estudios concluyó que las afirmaciones positivas sí generan efectos en la percepción personal y en la forma de relacionarse con otros, aunque el impacto es pequeño.

No obstante, los resultados no son uniformes. Un estudio ampliamente citado de 2009 encontró que repetir afirmaciones mejoraba el estado de ánimo solo en personas con alta autoestima, mientras que en quienes tenían baja autoestima podía generar malestar.

Revisa también

ADN

Especialistas advierten también sobre los riesgos de una “positividad” excesiva, que puede llevar a minimizar emociones difíciles o problemas reales.

En ese sentido, investigaciones recientes sugieren que enfoques como la autocompasión —reconocer el propio malestar con amabilidad— o tomar distancia de los pensamientos negativos podrían ser estrategias más consistentes.

En síntesis, repetir afirmaciones positivas puede ser útil en determinados casos, pero no constituye una solución universal. La evidencia apunta a que su efectividad depende del contexto y de las características individuales.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad