¿Autoayuda o autoengaño? Repetir afirmaciones positivas tiene letra chica, según expertos

Frases como “soy suficiente” o “elijo ser feliz” se han convertido en parte habitual del contenido en redes sociales y del discurso de la autoayuda.

La promesa es clara: repetir afirmaciones positivas puede mejorar la autoestima, el ánimo e incluso la salud mental. Sin embargo, la evidencia científica muestra un panorama más matizado.

La teoría de la autoafirmación, desarrollada por el psicólogo Claude Steele a fines de los años 80, plantea que las personas buscan mantener una imagen de sí mismas como valiosas y competentes.

Ante situaciones que amenazan esa percepción —como fracasos o pérdidas—, repetir mensajes positivos podría ayudar a proteger la autoestima.

Una revisión publicada en 2025 que analizó 67 estudios concluyó que las afirmaciones positivas sí generan efectos en la percepción personal y en la forma de relacionarse con otros, aunque el impacto es pequeño.

No obstante, los resultados no son uniformes. Un estudio ampliamente citado de 2009 encontró que repetir afirmaciones mejoraba el estado de ánimo solo en personas con alta autoestima, mientras que en quienes tenían baja autoestima podía generar malestar.

Especialistas advierten también sobre los riesgos de una “positividad” excesiva, que puede llevar a minimizar emociones difíciles o problemas reales.

En ese sentido, investigaciones recientes sugieren que enfoques como la autocompasión —reconocer el propio malestar con amabilidad— o tomar distancia de los pensamientos negativos podrían ser estrategias más consistentes.

En síntesis, repetir afirmaciones positivas puede ser útil en determinados casos, pero no constituye una solución universal. La evidencia apunta a que su efectividad depende del contexto y de las características individuales.