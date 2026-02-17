;

En medio del escandaloso quiebre con Yamila Reyna: Américo realiza enigmática publicación en redes sociales

El cantante sorprendió con una potente reflexión en Instagram.

Nelson Quiroz

Instagram

Instagram

En medio de días marcados por la polémica, el cantante Américo utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje que no pasó desapercibido.

A través de una historia publicada durante la mañana, el artista compartió una reflexión que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la controversia que lo rodea.

“Entre tanta cosa he leído! ‘Y ahí está haciendo sus cosas y no le pasa nada’”, escribió el intérprete, en clara alusión a los comentarios que han circulado en redes sociales y programas de espectáculos.

ADN

Instagram

En el mismo texto, detalló el intenso ritmo de trabajo que ha enfrentado en los últimos días: “En dos días 4 aviones, 4 países, 2 noches sin dormir, el corazón y el cuerpo lleno de emociones y sensaciones. Eso se llama cumplirse… Mientras me pasa de todo”.

La publicación fue acompañada de una frase superpuesta que llamó aún más la atención: “Y agreguemos los 3 conciertos que los daré con el corazón en la mano”.

ADN

El mensaje surge tras el tenso episodio protagonizado con un equipo del programa ¡Hay que decirlo! de Canal 13 en la región de O’Higgins, donde el periodista José Aguilar denunció que el chofer del cantante habría agredido al camarógrafo Juan Pablo Leiva. “No fue un codazo, fue directamente un combo en el pecho”, afirmó el reportero en pantalla.

Todo esto ocurre en paralelo al quiebre con la actriz Yamila Reyna y a la filtración de la denuncia por violencia intrafamiliar presentada por ella, situación que ha sido ampliamente abordada en televisión.

ADN

Captura

