Adiós a una leyenda del pop: muere Billy Steinberg, compositor de “Like a Virgin” y “True Colors”

El reconocido letrista estadounidense falleció a los 75 años en Los Ángeles.

Sebastián Escares

El mundo de la música pop está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Billy Steinberg, el compositor estadounidense responsable de algunos de los mayores éxitos de las décadas de los 80 y 90.

Steinberg murió a los 75 años en Los Ángeles a causa de un cáncer, según confirmó su abogado a la revista Billboard, apenas diez días antes de cumplir 76 años.

Su carrera abarcó más de tres décadas y se consolidó como uno de los compositores más influyentes de la industria. A lo largo de su trayectoria, marcó hitos en la música con clásicos inmortalizados por estrellas de la talla de Madonna, Whitney Houston y Cyndi Lauper.

Un legado imborrable

Entre sus mayores logros se encuentra el icónico “Like a Virgin” de Madonna, además de “True Colors” de Cyndi Lauper y “Eternal Flame” de The Bangles.

Su impacto en las listas de popularidad fue destacado, considerando que alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 con temas como “So Emotional” de Whitney Houston y “Alone” de Heart.

La cantante estadounidense Cyndi Lauper recordó el intenso proceso de creación de uno de sus mayores éxitos (True Colors): “Fue un gran letrista y un colaborador maravilloso. Él y Tom (Kelly) tenían una manera única de capturar toda la gama de una emoción, desde la sutileza hasta la urgencia”, expresó la cantante.

Además de los éxitos mencionados, Steinberg estuvo detrás de “I’ll Stand by You” de The Pretenders y “I Touch Myself” de Divinyls.

En 2011 el artista estadounidense ingresó al Salón de la Fama de los Compositores, tras haber ganado un Grammy en 1997 por el álbum Falling Into You de Celine Dion.

