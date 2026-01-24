Con error de impresión: así es el extraño billete de $20 mil que podría llegar a venderse hasta en $120 mil en Chile / Getty Images

En distintos momentos del año se dan a conocer una serie de monedas y billetes extraños que podrían llegar a costar mucho más de lo que dice su valor original.

Hace un par de días el coleccionista nacional y creador de la página Error Coins Chile, Ignacio Villalón, publicó un peculiar billete de $20 mil que podría llegar a venderse en hasta $120 mil.

Se trata de un ejemplar nacional que cuenta con un particular error de impresión y que es muy poco común.

¿Cuál es?

Según indicó el coleccionista nacional, el error radica en que el número de serie del billete fue impreso sobre el valor de la denominación.

Lo anterior es algo poco común, considerando que los billetes normalmente llevan el número de serie por debajo de la denominación del ejemplar.

“Al menos estimo yo que existen unos 40 de estos billetes, ya que el pliego de billetes son 40 y si un billete sale con el error, todos los del pliego salen con el error. Entonces este sería 1 de 40″, sostuvo Villalón.

En tanto, dicho ejemplar tendría un valor alrededor de los $120 mil, teniendo en cuenta el estado de conservación del mismo. A continuación, el detalle del particular billete:

La comparación de un billete normal con el raro ejemplar de $20 mil: