;

Con error de impresión: así es el extraño billete de $20 mil que podría llegar a venderse hasta en $120 mil en Chile

Se estima que, por lo menos, existen unos 40 ejemplares de los mismos. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Con error de impresión: así es el extraño billete de $20 mil que podría llegar a venderse hasta en $120 mil en Chile

Con error de impresión: así es el extraño billete de $20 mil que podría llegar a venderse hasta en $120 mil en Chile / Getty Images

En distintos momentos del año se dan a conocer una serie de monedas y billetes extraños que podrían llegar a costar mucho más de lo que dice su valor original.

Hace un par de días el coleccionista nacional y creador de la página Error Coins Chile, Ignacio Villalón, publicó un peculiar billete de $20 mil que podría llegar a venderse en hasta $120 mil.

Revisa también:

ADN

Se trata de un ejemplar nacional que cuenta con un particular error de impresión y que es muy poco común.

¿Cuál es?

Según indicó el coleccionista nacional, el error radica en que el número de serie del billete fue impreso sobre el valor de la denominación.

Lo anterior es algo poco común, considerando que los billetes normalmente llevan el número de serie por debajo de la denominación del ejemplar.

“Al menos estimo yo que existen unos 40 de estos billetes, ya que el pliego de billetes son 40 y si un billete sale con el error, todos los del pliego salen con el error. Entonces este sería 1 de 40″, sostuvo Villalón.

En tanto, dicho ejemplar tendría un valor alrededor de los $120 mil, teniendo en cuenta el estado de conservación del mismo. A continuación, el detalle del particular billete:

ADN
ADN

La comparación de un billete normal con el raro ejemplar de $20 mil:

ADN

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad