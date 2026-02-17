;

FOTOS Y VIDEO. Incendio estructural afecta 6 bodegas en Quilicura: humo es visible desde varias zonas de RM

Bomberos trabajan para contener las llamas mientras autoridades llaman a conducir con precaución ante afectación vial y riesgos en el entorno.

Martín Neut

Matías Castillo

Incendio estructural en bodegas de Quilicura

02:36

Un incendio estructural se registra la tarde de este martes en un recinto de bodegas en la comuna de Quilicura, específicamente en la intersección de La Estera con avenida La Industria, en pleno sector industrial del norte de la capital.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el fuego afecta a unas 6 bodegas del complejo que tiene unas 20.

Debido a la magnitud de la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Quilicura declaró tercera alarma de incendio y desplegó diversas compañías para controlar las llamas.

“La bodega afectada mantiene lubricantes, lo que habría provocado la gravedad del incendio. Hubo evacuación de trabajadores y no se registraron lesionados”, señala el teniente coronel Rodrigo Inzunza de Carabineros.

Hay restricción de tránsito

El siniestro ha provocado una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la región Metropolitana y obligó a interrumpir el tránsito en el entorno.

ADN

A través de redes sociales, TransporteInforma advirtió: “ATENCIÓN (18:15) a restricción de tránsito en Cerro San Luis con Av. Cañaveral (sector industrial) en Quilicura, debido a procedimiento de bomberos por incendio estructural que afecta a bodegas”.

Además, señalaron que hay “gran cantidad de humo en sector norte de la RM” y llamaron a la “precaución” de quienes circulen por el lugar.

La situación continúa en desarrollo…

