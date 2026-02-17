“Me hubiese gustado retirarme en Santiago Wanderers... No era tan difícil, pero no se dio” / Raúl Zamora Villalobos

Después de 11 años jugando en Chile, Ezequiel Luna se retiró del fútbol en 2024 y su último equipo fue Concón National, en la Segunda División Profesional.

Sin embargo, su anhelo era retirarse en Santiago Wanderers, el club que más lo marcó a lo largo de su carrera. Ahora, en una reciente entrevista, el exdefensa argentino-chileno habló sobre este deseo frustrado con el elenco de Valparaíso.

“Me hubiese gustado retirarme en Santiago Wanderers. Hablé un par de veces para ver si me daban la posibilidad de hacerlo, aunque sea un par de meses entrenando con el equipo para luego retirarme... Creí que se podía dar, no era tan difícil, pero no se dio”, señaló Luna en diálogo con LaOrga17.

“Igual no culpo a nadie. A veces las cosas no se dan y listo, no pasa nada. Pero claro que me hubiese gustado, porque Wanderers es como mi casa”, remarcó el exfutbolista de 39 años.

Por último, añadió: “Yo no salí de las inferiores de Wanderers, aparte de que soy extranjero, pero me terminé radicando acá en Chile y tengo hijos chilenos”.

Ezequiel Luna defendió la camiseta de Santiago Wanderers entre 2013 y 2020, con un breve paso por Palestino en 2016. Jugando por los “caturros”, el zaguero fue campeón de la Copa Chile (2017) y de la Primera B (2019).