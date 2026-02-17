Metro de Santiago dio este martes un paso clave en su plan de modernización al iniciar las pruebas operativas del proyecto de Puertas de Andén (PDA) en la Línea 1. El hito se desarrolló en la estación San Pablo, una de las más demandadas de la red, y marca el comienzo de una transformación que apunta a reforzar la seguridad y confiabilidad del servicio.

La inspección fue encabezada por autoridades del Metro de Santiago, quienes supervisaron las primeras pruebas de apertura y cierre de puertas con trenes en circulación.

El proyecto beneficiará a cerca de 2,4 millones de personas que utilizan diariamente el sistema y busca alinear el estándar de la Línea 1 con el de las Líneas 3 y 6, que ya cuentan con este tipo de infraestructura.

Un proyecto estratégico para la Línea 1

Las obras en San Pablo incluyeron el reforzamiento estructural del andén mediante una viga metálica continua, el rebaje del borde del andén para la instalación de las puertas y la habilitación de una nueva sala técnica que albergará los sistemas de control y fuerza.

Además, se ajustó el sistema de pilotaje automático para lograr una detención milimétrica de los trenes, tanto de los modelos Alstom como CAF.

El plan contempla la instalación de puertas de andén en las 27 estaciones de la Línea 1, con una inversión total estimada de USD 187,7 millones. Según el cronograma oficial, la primera estación con el sistema operativo entrará en funcionamiento en marzo de 2026, mientras que el término del proyecto está proyectado para 2028.

En esta primera etapa, las estaciones San Pablo, Neptuno y Pajaritos serán las pioneras durante 2026. Luego, los trabajos avanzarán por tramos sucesivos hasta completar toda la línea.

Desde Metro explicaron que gran parte de los montajes se realizará en horario nocturno para minimizar el impacto en la operación diaria. A medida que el proceso avance, se espera optimizar los plazos, permitiendo completar un andén en cerca de tres semanas en régimen normal.