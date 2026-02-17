“Me ha invitado a su casa en Florida, incluso he conocido a su mamá”: el chileno que trabaja con Sydney Sweeney / Getty Images

Si hay alguien que ha mantenido el foco en el mundo de Hollywood durante el último tiempo, esa es Sydney Sweeney. La actriz estadounidense de 28 años ha tenido un ascenso meteórico en el cine y también en sus proyectos personales como, por ejemplo, en el reciente lanzamiento de su nueva línea de lencería.

En ese contexto, es que se dio a conocer el vínculo que tiene la norteamericana con un chileno, con quien trabaja en la gestión de su marca.

Se trata de Rodrigo Larraín, creador de RLA Studio, quien comenzó a trabajar con Sweeney a raíz de una colaboración con su pareja de entonces, Jonathan Devino, cuando necesitaba crear un logo para su compañía, detalló el Diario Financiero.

Tras ese primer contacto, luego de varias gestiones, en 2024 le comentaron que la actriz quería lanzar una marca de ropa. Desde ese entonces, que Larraín ha asesorado de cerca a la norteamericana como ocurrió con el lanzamiento de su marca SYRN.

“Ella es muy buena onda, positiva, inteligente. Hace un papel frente de las cámaras, pero es muy bajada a tierra, no es una diva”, aseguró el chileno.

Respecto al trabajo realizado junto Sweeney, Larraín comentó que “Sydney tiene una visión muy clara de lo que quería que fuera el producto. Es súper exigente y empezó a salir un producto que es de gran calidad“.

“Hablamos casi todos los días por WhatsApp”

“Hablamos casi todos los días por WhatsApp o por teléfono, “¿qué te parece esto?” “¿qué te parece esto otro?” Hemos formado una amistad. Me ha invitado a su casa en Florida, incluso he conocido a su mamá, a su abuela", comentó el chileno.

En esa misma línea, Larraín aseguró que “ella es una persona totalmente normal, muy inteligente, y con las cosas muy claras. Es una celebridad, obviamente, high profile, pero cuando estoy conversando con ella, la veo mucho más como una empresaria que como una actriz".

“Me ha tocado ir a sus avant premiere y es muy gracioso los paparazzis, la fiebre que hay por ella. Merecido totalmente”, concluyó.