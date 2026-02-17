“En la U y Colo Colo no sentí presión... La gente siempre tiene buenos recuerdos conmigo”

Leandro Benegas, hoy en Curicó Unido, forma parte del selecto grupo de delanteros que jugó en los dos equipos más grandes del país: Colo Colo y Universidad de Chile.

El atacante argentino-chileno vivió dos etapas en la U: la primera fue en 2015 y la segunda fue entre 2017 y 2019. Tiempo después vistió los colores del “Cacique”, donde jugó entre 2023 y 2024.

En una reciente entrevista, el “Toro” recordó su paso por ambos equipos y se mostró orgulloso de lo que entregó tanto con la camiseta de los azules como de los albos.

“En los dos clubes me entregué por completo. Tuve cosas buenas, otras no tan buenas, pero bueno, uno se tiene que quedar con que siempre se entregó al máximo por el club que confía en uno. Para mí es algo muy lindo haber defendido a esos dos clubes”, señaló Leandro Benegas en diálogo con En Cancha.

Sobre la presión que conlleva defender la camiseta de Universidad de Chile y Colo Colo, el futbolista de 37 años aseguró: “No sentí la presión. Yo soy más de sentir que la presión es otra. Es cuando juegas en divisiones menores. Me tocó mucho jugar en el ascenso argentino, que eran momentos donde uno tenía que hacer lo mejor posible para no perder el trabajo. Me tocó agarrar un carácter en esos clubes de división inferior”.

Por último, el experimentado delantero afirmó: “La gente (de Colo Colo y la U) siempre tiene buenos recuerdos para conmigo, siempre hay una palabra de cariño, de afecto. Después, cada uno puede tener su forma de pensar, de ver el fútbol, de ver mi rendimiento en cada club, pero nada, siempre lo que he sentido es cariño”.