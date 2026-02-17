La decisión que puede remecer la tabla del Campeonato Nacional: día clave para dos equipos chilenos

Este martes, 17 de febrero, se realizará una audiencia en la que Unión La Calera comparecerá ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, a raíz de la denuncia que presentó Everton contra la institución calerana.

El club viñamarino denunció al conjunto “cementero” por utilizar seis extranjeros en cancha (cuando el máximo permitido es cinco) en el partido que disputaron ambos equipos el pasado 2 de febrero. Dicho encuentro terminó en triunfo de La Calera por 1-0.

Uno de los jugadores apuntados por Everton es Axel Encinas, volante argentino de Unión La Calera. Desde el cuadro calerano argumentan que el mediocampista dejó de ocupar cupo de extranjero porque estuvo dos años inscrito en el club como juvenil.

Sin embargo, desde la escuadra “ruletera” sostienen que Encinas no cumpliría la condición que lo exime de considerarse extranjero.

La decisión que puede remecer la tabla de posiciones

En caso de que el Tribunal de Disciplina falle a favor de Everton, se le concederá el partido ganado por 3-0. De ser así, Unión La Calera perderá los tres puntos, los cuales sumará el equipo de Viña del Mar.

Actualmente, los “cementeros” se ubican en el cuarto puesto de la tabla con 6 unidades, mientras que el elenco de la Ciudad Jardín marcha colista con cero puntos.