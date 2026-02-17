;

Jornada gratuita de running y fitness en Santiago: cómo inscribirse y cuál es la agenda de actividades este domingo 22 de febrero

En el marco de la Ciclorecreovía, habrá clases y dinámicas abiertas para personas de todas las edades y niveles.

Carlos Madariaga

En el marco de las diversas actividades veraniegas, Santiago dispone de eventos para quienes se mantienen en la capital por estos días.

Para ello, este domingo 22 de febrero, en el marco de la Ciclorecreovía que cada fin de semana cierra la calle Andrés Bello para el desarrollo del deporte, habrá una jornada especial abierta a la comunidad.

En el stand que dispone la marca deportiva Decathlon en dicha actividad, Tajamar esquina Andrés Bello, habrá clases y dinámicas abiertas para personas de todas las edades y niveles, en un espacio pensado para moverse y compartir.

Todo en el marco de una nueva fecha de su circuito urbano “Para todos los escenarios”, donde los asistentes podrán participar en actividades de running y fitness.

Entre las 09:00 y 12:00 horas del domingo 22 de febrero, los asistentes dispondrán de un Social Run de 6 kilómetros, además de clases de Cardio Dance y Power Fit. Las actividades tienen un aforo limitado de 600 personas y se podrá acceder con inscripción gratuita en el siguiente sitio web.

Quienes participen, además, podrán acceder a sorteos donde el ganador se llevará un pase doble general para los tres días de la edición 2026 de Lollapalooza Chile.

El circuito contempla una fecha más, contemplada para el próximo 8 de marzo en Providencia.

