“¿Si él puede llegar a la NBA? Sin duda... Chile ha demostrado que tiene la mentalidad para competir con cualquiera"

A fines del 2025, el basquetbolista chileno Felipe Haase renovó su contrato con los Capitanes de la Ciudad de México, asegurando su participación por segundo año consecutivo en la temporada de la G League, la liga de desarrollo de la NBA.

El ala-pívot nacional ha destacado en Norteamérica, llevando el nombre de Chile a lo más alto, mientras persigue su gran sueño: llegar a la NBA. Una meta que, según Carlos Tostado, presidente de Capitanes, es totalmente alcanzable.

El dirigente mexicano conversó con ADN Deportes desde Los Ángeles, en el marco del All Star de la NBA 2026, donde destacó la relevancia de Haase dentro del equipo.

“Nosotros lo valoramos muchísimo, por eso es el único jugador que repitió de la temporada pasada esta, donde hemos reestructurado el equipo y hoy en día vamos en tercer lugar. Justamente es tan importante Felipe para nosotros que es el único jugador que repitió. Es una excelente persona, un líder dentro y fuera de la cancha", afirmó.

Respecto al rol del chileno en el plantel de Capitanes, Tostado destacó: “Ha adaptado mucho más fácil a sus compañeros a las dificultades y retos que tiene vivir en la Ciudad de México. Y en el equipo es uno de nuestros líderes. Es un excelente anotador de tres puntos".

En esa línea, el presidente del equipo mexicano abordó la posibilidad de que Felipe Haase de el salto a la NBA y fue categórico: “Sin duda. Yo creo que cualquier país latinoamericano tiene todas las capacidades para llevar a un jugador a la NBA”.

“Chile ha demostrado en varios deportes, como en el fútbol y el tenis, que tiene todo. Ahora en el rugby también están creciendo muchísimo. Yo creo que Chile tiene toda la cultura y la mentalidad necesaria para estar al tú por tú con cualquier país del mundo", añadió.

Por último, Tostado adelantó que Felipe Haase estará disponible para jugar con la selección chilena en la próxima fecha de las clasificatorias al Mundial de Básquetbol 2027. “Sí, claro que lo van a tener. A nosotros también nos encantaría tenerlo en el equipo, pero se va para la selección chilena, que él ama y le apasiona jugar con ustedes”, sentenció.