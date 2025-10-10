Este fin de semana es la CicloRecreoVía Nocturna: conoce el recorrido y horario del evento en Santiago
El encuentro se extenderá por seis horas y será completamente gratuito.
Este sábado 11 de octubre se realizará por sexta vez la CicloRecreoVía Nocturna en Santiago, una iniciativa que tiene como objetivo recuperar los espacios públicos a través del deporte y que desde 2023, cuando se llevó a cabo la primera versión con estas características, ha congregado a un total de 146 mil asistentes.
Según informó el Ministerio de Transportes, en conjunto con la fundación CicloRecreoVía, todo se realizará de 18:00 a 00:00 horas en Avenida Andrés Belo, entre la Plaza Italia y Tobalaba.
Revisa también:
Durante esas seis horas de encuentro, totalmente gratuito y sin necesidad de inscripción, podrá sumarse todo lo no motorizado: desde peatones y runners hasta patinadores y ciclistas. que quieran recorrer los 3,6 kilómetros, o solo una parte de ellos, ya que no existe un punto de entrada o salid exacto.
“Una noche para disfrutar en familia, con amigos o solo(a) y donde te encontrarás con otras 30.000 personas que también aman pasear y recrearse bajo la luz de la luna”, escribieron sus organizadores en redes sociales.
La situación también contará con una particularidad: por primera vez existirá un “tramo rosa” donde se concentrarán las empresas que luchan contra el cáncer de mama. Específicamente, se trata del espacio que va entre La Concepción y Manuel Montt.
Por lo demás, también se contará con múltiples actividades, servicios, regalos y atractivos por parte de marcas.
El mapa CicloRecreoVía Nocturna de este sábado:
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.