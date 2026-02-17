;

VIDEO. Incendio estructural en bodegas de Quilicura sigue activo y trabajos podrían extenderse durante la noche

Seis recintos resultaron dañados, hubo explosiones por presencia de lubricantes y equipos especializados mantienen labores para evitar rebrotes.

Martín Neut

Matías Castillo

Incendio estructural en bodegas de Quilicura sigue activo

01:58

La emergencia por el incendio que afecta a un complejo de bodegas en el sector industrial de Quilicura continúa activa y podría prolongarse durante toda la noche, pese a que Bomberos logró evitar que las llamas se expandieran a más instalaciones.

Aunque el fuego ha disminuido en intensidad en comparación con las primeras horas, los voluntarios aún no consiguen extinguirlo por completo. Al operativo se han sumado compañías de distintas comunas, camiones aljibe municipales y apoyo especializado.

Debido a la presencia de lubricantes industriales en una de las estructuras siniestradas, fue desplegado el equipo HAZMAT para manejar el riesgo químico.

Llegará Senapred a monitorear la zona

Esta condición habría originado algunas explosiones durante la tarde, las que ahora se presentan de forma esporádica y con menor fuerza.

El incendio, que se ha extendido por cerca de cinco horas, ha dejado al menos seis bodegas dañadas de un total de veinte en el recinto.

En el lugar también se espera la llegada de personal de SENAPRED para monitorear la situación, mientras continúa el uso de retardantes para intentar sofocar definitivamente el fuego.

