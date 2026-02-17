Impactante crimen en el CDP de Quillota: interno fue hallado atado y con múltiples heridas

Un interno murió la mañana de este martes al interior del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Quillota, en la región de Valparaíso, tras ser agredido por otros reclusos. La información fue confirmada por Gendarmería, que emitió un comunicado detallando lo ocurrido y las medidas adoptadas.

De acuerdo con los antecedentes oficiales, el hecho quedó al descubierto a las 08:35 horas, cuando personal realizaba el desencierro y conteo de la población penal en el pabellón N°7.

En ese contexto, un funcionario encontró al interno, identificado como Alejandro Fernández Collao, imputado por tráfico ilícito de drogas, atado de sus extremidades en el sector de baños comunes, con múltiples heridas cortopunzantes y lesiones atribuibles a elementos contundentes.

El privado de libertad fue desatado y trasladado de inmediato al área de salud del recinto, activándose los protocolos de emergencia. Posteriormente, personal SAMU concurrió al penal y efectuó maniobras de reanimación. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, entre ellas traumatismo encéfalo craneano abierto, hematomas extensos y múltiples heridas por arma blanca en extremidades, se constató su fallecimiento cerca de las 10:20 horas.

Tras lo ocurrido, la jefatura del recinto ordenó un registro y allanamiento del pabellón, donde se incautaron tres teléfonos celulares, elementos cortopunzantes y un objeto contundente, sin que hasta ahora se haya individualizado a los responsables.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia del Servicio Médico Legal para realizar la autopsia bajo Protocolo de Minnesota y diligencias a cargo de la Brigada de Homicidios para esclarecer los hechos. Gendarmería informó además la apertura de una investigación administrativa interna y destacó la implementación del “Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026”, orientado a reforzar controles y prevenir nuevos episodios de violencia en recintos penitenciarios.