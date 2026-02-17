;

Impactante crimen en el CDP de Quillota: interno fue hallado atado y con múltiples heridas

El recluso murió tras una brutal agresión en el pabellón 7.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Charles O'Rear

Un interno murió la mañana de este martes al interior del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Quillota, en la región de Valparaíso, tras ser agredido por otros reclusos. La información fue confirmada por Gendarmería, que emitió un comunicado detallando lo ocurrido y las medidas adoptadas.

De acuerdo con los antecedentes oficiales, el hecho quedó al descubierto a las 08:35 horas, cuando personal realizaba el desencierro y conteo de la población penal en el pabellón N°7.

ADN

MoreISO

En ese contexto, un funcionario encontró al interno, identificado como Alejandro Fernández Collao, imputado por tráfico ilícito de drogas, atado de sus extremidades en el sector de baños comunes, con múltiples heridas cortopunzantes y lesiones atribuibles a elementos contundentes.

Revisa también

ADN

El privado de libertad fue desatado y trasladado de inmediato al área de salud del recinto, activándose los protocolos de emergencia. Posteriormente, personal SAMU concurrió al penal y efectuó maniobras de reanimación. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, entre ellas traumatismo encéfalo craneano abierto, hematomas extensos y múltiples heridas por arma blanca en extremidades, se constató su fallecimiento cerca de las 10:20 horas.

Tras lo ocurrido, la jefatura del recinto ordenó un registro y allanamiento del pabellón, donde se incautaron tres teléfonos celulares, elementos cortopunzantes y un objeto contundente, sin que hasta ahora se haya individualizado a los responsables.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia del Servicio Médico Legal para realizar la autopsia bajo Protocolo de Minnesota y diligencias a cargo de la Brigada de Homicidios para esclarecer los hechos. Gendarmería informó además la apertura de una investigación administrativa interna y destacó la implementación del “Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026”, orientado a reforzar controles y prevenir nuevos episodios de violencia en recintos penitenciarios.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad