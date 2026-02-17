Tras quiebra de la Universidad La República, se rematarán todos sus bienes: desde computadores a muebles (así puedes participar) / Agencia Uno

La Universidad de La República desde hace varios años que atravesaba una crítica crisis financiera, que desencadenó en su liquidación forzosa en 2025, luego de que el 19° Juzgado Civil de Santiago acogiera una demanda por deudas laborales impagas.

Ahora, la institución de educación superior se encuentra rematando todas sus pertenencias correspondientes a sus distintas sedes.

Entre los productos que se rematarán, hay computadores, máquinas de café, muebles, pizarras, refrigeradores, entre otros objetos de oficina.

¿Cuándo y dónde se realizará el remate de la Universidad de La República?

El remate es organizado por JVD Remates y se llevará a cabo el próximo martes 24 de febrero a las 11:00 horas de manera presencial en San Antonio 220, oficina 806, en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

La modalidad del remate es al mejor postor, es decir, no hay un monto mínimo para adquirir los bienes y dependerá de la competencia de los oferentes que se presenten en la instancia.

En total, son 26 lotes los que se rematarán en el evento. La gran mayoría de estos contienen más de un artículo, por ejemplo, solo uno de los lotes incluye 43 artículos.

Por otro lado, desde el 20 al 23 de febrero los interesados en participar podrán conocer presencialmente los artículos en las distintas series de la institución de educación superior.

Para conocer todos los detalles del remate, se puede visitar el sitio web de JVD Remates (disponible aquí).