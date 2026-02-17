;

Detienen a motochorro acusado de matar a adulta mayor en Maipú

La víctima salía de su casa para despedirse de su familia cuando fue embestida por un delincuente que huía en motocicleta.

Nelson Quiroz

01:49

Impacto y profunda consternación generó en la comuna de Maipú la muerte de una mujer de 75 años, quien fue atropellada por un delincuente que huía en motocicleta tras cometer un robo.

El hecho ocurrió la tarde-noche del lunes en avenida El Rosal, cuando el sujeto subió a la vereda para arrebatar un teléfono celular y, en plena fuga, embistió a la víctima.

De acuerdo con los antecedentes, la adulta mayor salía de su domicilio para despedirse de familiares y tomarse una fotografía junto a ellos cuando fue violentamente impactada por el denominado “motochorro”.

Tras el atropello, el individuo escapó por calle Teatro Municipal, mientras que la mujer fue auxiliada por sus cercanos y trasladada por personal del SAMU hasta la Clínica Indisa, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de sus lesiones.

Testigos señalaron que el sujeto se movilizaba en una motocicleta roja, vestía ropa negra y utilizaba un casco negro con rayas blancas. El capitán Félix Carrasco, de la 25ª Comisaría de Carabineros, indicó que la Sección de Investigación Policial realiza diligencias desde el primer momento, por instrucción del Ministerio Público, para establecer la dinámica de los hechos e identificar al responsable, quien se mantiene prófugo, aunque estaría plenamente identificado.

La familia de la víctima hizo un llamado a la comunidad a entregar cualquier antecedente que permita dar con el paradero del autor del atropello, en un caso que ha generado indignación y dolor entre los vecinos de Maipú.

