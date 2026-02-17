;

ESPN confirma importante noticia para los fanáticos de la Premier League en Chile: anuncio oficial

La señal televisiva lleva 13 años transmitiendo el fútbol inglés en Sudamérica.

Pocas dudas hay de que la Premier League es la mejor liga de fútbol del mundo, lo que hace que sea seguida por fanáticos de todo el planeta, incluido nuestro país.

Desde hace 13 años, ESPN ha sido el canal encargado de transmitir en Chile los partidos de la competición inglesa a través de su señal televisiva y, en los últimos años, también por Disney+, algo que seguirá siendo así durante dos años más.

Según confirmó el propio medio de telecomunicaciones a través de un comunicado, renovaron los derechos de transmisión en Brasil y Sudamérica hasta el final de la temporada 2027-2028.

Además, este acuerdo no solo trae consigo la transmisión de los 308 partidos que se disputan en el torneo liguero, sino también otros 80 encuentros de la FA Cup y la FA Community Shield.

Según datos del propio ESPN, los contenidos del fútbol inglés, a través de todas sus plataformas, llegan a 103 millones de hogares por mes.

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

