ESPN confirma importante noticia para los fanáticos de la Premier League en Chile: anuncio oficial

Pocas dudas hay de que la Premier League es la mejor liga de fútbol del mundo, lo que hace que sea seguida por fanáticos de todo el planeta, incluido nuestro país.

Desde hace 13 años, ESPN ha sido el canal encargado de transmitir en Chile los partidos de la competición inglesa a través de su señal televisiva y, en los últimos años, también por Disney+, algo que seguirá siendo así durante dos años más.

Según confirmó el propio medio de telecomunicaciones a través de un comunicado, renovaron los derechos de transmisión en Brasil y Sudamérica hasta el final de la temporada 2027-2028.

Además, este acuerdo no solo trae consigo la transmisión de los 308 partidos que se disputan en el torneo liguero, sino también otros 80 encuentros de la FA Cup y la FA Community Shield.

Según datos del propio ESPN, los contenidos del fútbol inglés, a través de todas sus plataformas, llegan a 103 millones de hogares por mes.