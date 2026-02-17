;

Fue de los actores mejor pagados de Hollywood y hoy está detenido tras causar un escándalo ebrio en un bar

El hecho vuelve a situar al actor en el foco mediático, tras una trayectoria marcada por episodios polémicos.

Javiera Rivera

Fue de los actores mejor pagados de Hollywood y hoy fue detenido ebrio tras causar escándalo en un bar

Fue de los actores mejor pagados de Hollywood y hoy fue detenido ebrio tras causar escándalo en un bar / Stephane Cardinale - Corbis

El actor Shia LaBeouf, quien llegó a ser uno de los rostros mejor pagados de Hollywood gracias a la saga Transformers, fue arrestado en Nueva Orleans tras protagonizar un incidente durante las celebraciones del Mardi Gras.

Según reportaron medios internacionales como Page Six y TMZ, el intérprete de 39 años fue detenido en estado de ebriedad luego de verse presuntamente involucrado en una pelea en un bar.

Por lo anterior, enfrenta dos cargos de agresión simple y permanece bajo custodia en Luisiana sin derecho a fianza. Durante la jornada deberá comparecer ante un juez.

Testigos señalaron que el actor se mostró alterado y sin camisa en las inmediaciones del local. Imágenes difundidas por la prensa lo muestran siendo asistido por paramédicos tras la riña.

Hasta ahora, no se ha informado sobre personas con lesiones graves ni se ha confirmado si hubo más detenidos.

Una carrera marcada por altibajos

LaBeouf fue considerado durante años una de las grandes promesas de la industria, trabajando con directores de renombre y protagonizando éxitos de taquilla.

Sin embargo, su trayectoria ha estado cruzada por episodios polémicos, problemas legales y procesos de rehabilitación vinculados al consumo de alcohol.

En 2020 enfrentó denuncias públicas por abuso físico y psicológico por parte de la cantante FKA Twigs, acusaciones que él negó. Con el tiempo, su comportamiento fuera del set impactó su carrera y lo alejó de grandes producciones.

ADN

Shia LaBeouf / Dominique Charriau

