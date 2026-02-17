;

FOTOS. Director palestino ganador de un Oscar acusa violento ataque de colonos y soldados israelíes

En 2025 sufrió un ataque similar. Esta vez, uno de sus hermanos permanece hospitalizado en estado grave.

Javiera Rivera

Tras ser ganador de un Oscar: director palestino acusa violento ataque de colonos y soldados en israelíes

/ Anadolu

El director palestino Hamdan Ballal, ganador del Premio Oscar por el documental No Other Land, aseguró que este domingo fue víctima de una nueva agresión en su casa en Susiya, al sur de Cisjordania.

Según denunció en un comunicado difundido por sus codirectores, colonos israelíes —junto a soldados del Ejército— irrumpieron en su propiedad y atacaron a su familia.

Ballal afirmó que el mismo colono al que responsabiliza de la brutal golpiza que sufrió en marzo de 2025, identificado como Shem Tov Lusky, encabezó el ataque.

Tras el incidente, cuatro integrantes de su familia fueron detenidos, entre ellos dos hermanos, un sobrino y un primo. Uno de sus hermanos permanece hospitalizado en estado grave.

Según el relato del cineasta, la agresión ocurrió pese a que hace dos semanas un tribunal israelí ordenó restringir el acceso al área cercana a su vivienda a personas no residentes.

Director palestino Hamdan Ballal y su familia / HAZEM BADER

Ballal ya había denunciado ataques anteriores. En una ocasión, fue golpeado por un grupo de colonos mientras intentaba registrar enfrentamientos en su comunidad y posteriormente fue detenido por militares israelíes, permaneciendo incomunicado durante horas antes de ser liberado.

