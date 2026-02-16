;

Muere Robert Duvall a los 95 años, leyenda de Hollywood y de “El Padrino”

Ganador del Oscar por Tender Mercies y recordado por Apocalypse Now, su legado marcará a generaciones de cinéfilos.

Nelson Quiroz

El actor estadounidense Robert Duvall, ícono del cine de Hollywood y ganador del Oscar por Tender Mercies (1983), falleció a los 95 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall, a través de un comunicado en Facebook.

Nacido en San Diego, el artista combinó una carrera en cine, televisión y teatro que abarcó más de seis décadas. Su primer rol destacado en la pantalla grande fue como Boo Radley en To Kill a Mockingbird (1962), aunque su consagración llegó con El Padrino (1972), interpretando a Tom Hagen, papel que repetiría en la segunda entrega de la saga.

También trabajó en clásicos como Apocalypse Now, The Great Santini y Network, obteniendo siete nominaciones al Oscar y consolidándose como un referente del realismo actoral de su generación.

Duvall brilló además en televisión, con actuaciones memorables en miniseries como Lonesome Dove y Broken Trail, ganando dos premios Emmy. Su capacidad para habitar a sus personajes de manera auténtica lo convirtió en un “actor de actores”, admirado por colegas y críticos por igual.

Además de actuar, dirigió y protagonizó películas como The Apostle (1997) y Assassination Tango (2003), explorando roles complejos y personales. Su última aparición en la pantalla grande fue en The Pale Blue Eye (2022).

Francis Ford Coppola describió su talento como la línea que a veces separa a los grandes protagonistas de los grandes actores de carácter. Duvall deja un legado imborrable en el cine mundial, recordado por su talento, versatilidad y compromiso con el arte dramático.

