;

Ex Bono Marzo 2026: cuáles son las próximas fechas de pago y cómo saber si lo recibes sin postular

El Aporte Familiar Permanente 2026 inició su pago el pasado lunes para un primer grupo. Revisa las próximas fechas, montos actualizados y cómo consultar con tu RUT.

Juan Castillo

Ex Bono Marzo 2026: cuáles son las próximas fechas de pago y cómo saber si lo recibes sin postular

Ex Bono Marzo 2026: cuáles son las próximas fechas de pago y cómo saber si lo recibes sin postular / Getty Images

El Bono Marzo 2026, oficialmente conocido como Aporte Familiar Permanente, continúa con su calendario de pagos durante las próximas semanas, beneficiando a millones de familias en Chile sin necesidad de postulación.

Este aporte económico busca aliviar los gastos del inicio del año, especialmente en marzo, cuando aumentan los costos asociados a educación, transporte y alimentación.

El beneficio se entrega de forma automática a quienes cumplen los requisitos establecidos por ley y su pago se realiza en distintas etapas, según el tipo de beneficiario y la fecha en que reciben habitualmente sus aportes o pensiones. Por ello, muchas personas ya recibieron el bono, mientras que otras aún están a la espera de las próximas fechas.

Revisa también:

ADN

¿Cuáles son las próximas fechas de pago del Bono Marzo 2026?

Al igual que en años anteriores, el pago del Ex Bono Marzo 2026 se concretará en tres grupos, distribuidos durante febrero y marzo:

  • Grupo 1: Desde el 16 de febrero
  • Grupo 2: A contar del 2 de marzo
  • Grupo 3: A partir del 16 de marzo

El monto del Aporte Familiar Permanente 2026 es por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficio que reciba cada persona.

Esto significa que algunos hogares pueden recibir el bono más de una vez si cumplen con los requisitos establecidos.

En 2025, el monto del beneficio llegó $64.574. Con el reajuste aplicado para este año, el monto del Aporte Familiar Permanente 2026 aumentó a $66.834.

Este dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada o se puede cobrar de forma presencial, según la modalidad habitual del beneficiario.

El beneficio está dirigido a:

  • Personas que eran beneficiarias del Subsidio Familiar (SUF) al 31 de diciembre de 2025, quienes reciben un monto por cada carga acreditada.
  • Familias pertenecientes a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que reciben un pago por familia.
  • Trabajadores y pensionados que reciben Asignación Familiar o Maternal, también con pago por carga familiar.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad