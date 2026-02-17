Ex Bono Marzo 2026: cuáles son las próximas fechas de pago y cómo saber si lo recibes sin postular / Getty Images

El Bono Marzo 2026, oficialmente conocido como Aporte Familiar Permanente, continúa con su calendario de pagos durante las próximas semanas, beneficiando a millones de familias en Chile sin necesidad de postulación.

Este aporte económico busca aliviar los gastos del inicio del año, especialmente en marzo, cuando aumentan los costos asociados a educación, transporte y alimentación.

El beneficio se entrega de forma automática a quienes cumplen los requisitos establecidos por ley y su pago se realiza en distintas etapas, según el tipo de beneficiario y la fecha en que reciben habitualmente sus aportes o pensiones. Por ello, muchas personas ya recibieron el bono, mientras que otras aún están a la espera de las próximas fechas.

¿Cuáles son las próximas fechas de pago del Bono Marzo 2026?

Al igual que en años anteriores, el pago del Ex Bono Marzo 2026 se concretará en tres grupos, distribuidos durante febrero y marzo:

Grupo 1: Desde el 16 de febrero

Grupo 2: A contar del 2 de marzo

Grupo 3: A partir del 16 de marzo

El monto del Aporte Familiar Permanente 2026 es por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficio que reciba cada persona.

Esto significa que algunos hogares pueden recibir el bono más de una vez si cumplen con los requisitos establecidos.

En 2025, el monto del beneficio llegó $64.574. Con el reajuste aplicado para este año, el monto del Aporte Familiar Permanente 2026 aumentó a $66.834.

Este dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada o se puede cobrar de forma presencial, según la modalidad habitual del beneficiario.

El beneficio está dirigido a: