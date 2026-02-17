Si eres chileno, y cumples estos requisitos, puedes recibir $66 mil de un bono: ¿Cómo revisar con RUT la fecha de pago? / Gabriel Ramos

Esta semana comenzaron los pagos de uno de los beneficios económicos más importantes de 2026: el Aporte Familiar Permanente, conocido anteriormente como Bono Marzo.

El apoyo llega una vez al año y, en la presente versión, el monto asciende a $66.834 por carga familiar o por familia, dependiendo del caso.

Tal como en sus ediciones anteriores, no es necesario inscribirse ni postular para recibirlo, y contar con el Registro Social de Hogares (RSH) tampoco es un requisito obligatorio.

Cómo consultar con RUT si cobra el Aporte Familiar Permanente 2026 en febrero o marzo

Para revisar con RUT si corresponde el beneficio se puede ingresar a www.aportefamiliar.cl y hacer click en el botón de “Consultar”.

La plataforma lleva a un formulario donde se debe ingresar el RUT y la fecha de nacimiento para obtener un resultado.

Hay que considerar que desde el lunes 16 de febrero se comenzó a pagar a a quienes cobran entre el 14 y el 28 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

El grupo 2 se conocerá el próximo 2 de marzo. Ahí se considerará a quienes cobran entre el 2 y el 13 de marzo beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, a través del IPS. También desde esta fecha se paga a pensionados del IPS con cargas.

Por último estarán los trabajadoresm y también los pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. La fecha clave es el 16 de marzo en adelante.