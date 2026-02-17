;

Si eres chileno, y cumples estos requisitos, puedes recibir $66 mil de un bono: ¿Cómo revisar con RUT la fecha de pago?

Los depósitos del Aporte Familiar Permanente comenzaron esta semana. Revisa aquí todos los detalles del beneficio económico.

Javier Méndez

Esta semana comenzaron los pagos de uno de los beneficios económicos más importantes de 2026: el Aporte Familiar Permanente, conocido anteriormente como Bono Marzo.

El apoyo llega una vez al año y, en la presente versión, el monto asciende a $66.834 por carga familiar o por familia, dependiendo del caso.

Tal como en sus ediciones anteriores, no es necesario inscribirse ni postular para recibirlo, y contar con el Registro Social de Hogares (RSH) tampoco es un requisito obligatorio.

Para revisar con RUT si corresponde el beneficio se puede ingresar a www.aportefamiliar.cl y hacer click en el botón de “Consultar”.

La plataforma lleva a un formulario donde se debe ingresar el RUT y la fecha de nacimiento para obtener un resultado.

Hay que considerar que desde el lunes 16 de febrero se comenzó a pagar a a quienes cobran entre el 14 y el 28 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

El grupo 2 se conocerá el próximo 2 de marzo. Ahí se considerará a quienes cobran entre el 2 y el 13 de marzo beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, a través del IPS. También desde esta fecha se paga a pensionados del IPS con cargas.

Por último estarán los trabajadoresm y también los pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. La fecha clave es el 16 de marzo en adelante.

